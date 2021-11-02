В Мордовии руководитель транспортной фирмы ответила в суде за хищение 7 миллионов рублей

В Мордовии женщина предприниматель, возглавлявшая транспортную компанию, была осуждена за мошенничество в особо крупном размере. В течение трех лет она умышленно подавала фиктивные отчеты о перевозке льготных пассажиров, получая незаконно многомиллионные компенсации из бюджета.

Следствие установило, что в 2019 году обвиняемая заключила соглашение с Минсоцзащиты РМ о получении бюджетных субсидий на компенсацию недополученных доходов при перевозке льготников. Людям из социально уязвимых категорий обеспечивался бесплатный проезд на общественном транспорте города и пригородов в Ковылкинском и Ромодановском районах. Согласно договору, на расчетный счет предпринимателя перечислялись субсидии на возмещение части затрат.

Однако руководитель транспортной компании решила подделать статистику, фиктивно увеличив число льготных поездок в свою пользу. Она давала водителям указание взять у клиентов их социальные карты пассажиров и затем фиктивно проводить поездки пассажиров-льготников.

За период с 2019 по 2021 годы обвиняемая получила компенсацию из бюджета на сумму более 7 миллионов рублей за более чем 50 тысяч фиктивных поездок, которые были искусственно накручены, хотя фактически совершены были только 5 тысяч.

Преступная деятельность женщины была раскрыта сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ. Обвиняемая признала свою вину полностью. Ей было назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.