В центре Саранска ограничат движение транспорта из-за крестного хода 8 июля

По сообщению городской администрации, 8 июля в центре Саранска будет ограничено движение транспорта в связи с проведением крестного хода от Иоанно-Богословского собора к кафедральному собору.

Запрет на проезд будет действовать с 09:30 до 11:30 на следующих участках: улица Советская от улицы Пролетарской до улицы Большевистской, улица Красноармейская от улицы Саранской до улицы Кавказской, улица Демократическая от улицы Коммунистической до улицы Советской, а также на улице Демократической от улицы Советской до улицы Кавказской и на улице Большевистской от улицы Советской до улицы Кавказской. Ограничение не затронет проезд машин коммунальных и аварийных служб.