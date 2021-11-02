В Мордовии в ДТП с грузовиком погибла 37-летняя пассажирка автомобиля "Форд Фокус"

В результате ДТП с грузовиком в Мордовии погибла 37-летняя пассажирка иномарки. ЧП произошло 10 июля в Ельниковском районе на 80-м километре автодороги "Ковылкино-Краснослободск-Ельники-Первомайск". По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля "Форд Фокус", двигаясь со стороны села Ельники в сторону города Краснослободск, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ГАЗ-3009Z6, управляемым 38-летним водителем.

В результате аварии пассажирка иномарки получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Оба водителя транспортных средств, а также 15-летний пассажир легковушки, получили различные травмы и были госпитализированы. Подробности происшествия устанавливаются.