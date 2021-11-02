В Мордовии пропавшего в лесу пожилого грибника нашли с помощью служебной собаки

Группа людей, состоящая из 73-летнего мужчины и его родственников, отправилась в лес за грибами. Однако в какой-то момент пожилой мужчина потерялся. Родственники безуспешно пытались найти его самостоятельно, и они решили обратиться за помощью в полицию.

Несколько сотрудников ММО МВД России «Чамзинский», включая кинолога Евгения Русскина с овчаркой, были направлены на место происшествия. Правоохранительные органы начали обширный поиск в лесу.

Через три часа кинолог и его пес нашли пенсионера в небольшом овражке. Евгений помог мужчине выбраться на тропинку, а затем оказал ему первую помощь. Родственники забрали пожилого человека домой.

Родственники потерявшегося выразили благодарность полицейским за своевременную и профессиональную помощь, благодаря которой жизнь пожилого человека была спасена. Быстрая реакция правоохранительных органов и опытный кинолог помогли избежать трагедии.