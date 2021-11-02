Чиновник вернул в бюджет взятку, полученную за ремонт здания МЧС в Мордовии

Мужчина из Московской области в возрасте 40 лет был осужден за получение взятки и оштрафован на 300 тысяч рублей в 2021 году. Как сообщила прокуратура Мордовии, он получил 40 тысяч рублей от индивидуального предпринимателя за приемку работ по капитальному ремонту административного здания с гаражом, расположенного по адресу: г. Саранск, ул. Фурманова, д. 15 б, а также за текущий ремонт пожарных депо. Мужчина занимал должность должностного лица.

Прокурор Ленинского района обратился в суд с иском о признании указанной сделки недействительной и взыскании средств в доход государства. Суд удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу государства 40 тысяч рублей с осужденного за получение взятки.