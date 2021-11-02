В Мордовии принято решение об отмене запрета на любительскую и спортивную охоту

В Мордовии снова разрешается проведение любительской и спортивной охоты на территории охотничьих угодий республики, согласно Указу главы республики № 222-УГ от 31.07.2023 г., сообщает Минлесхоз РМ.

Кроме этого, с 1 по 15 августа региональное министерство лесного и охотничьего хозяйства начинает прием заявлений на участие в распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов, таких как лось и косуля сибирская.

В Минлесхозе Мордовии подчеркнули, что охотники должны соблюдать правила пребывания в лесах, правила пожарной безопасности и правила охоты.