Мужчина в Мордовии ушел в лес за грибами и не вернулся: его ищут волонтеры

В Мордовии пропал 69-летний житель села Новая Пырма. Волонтеры "ЛизаАлерт" просят откликнуться тех, кто располагает информацией о его судьбе.

По данным поисковиков, 31 июля пенсионер Юрий Вельмискин ушел в лес за грибами и не вернулся. Его приметы: рост 176 см, плотного телосложения, седые волосы, синие глаза. Был одет в темно-синюю футболку, синее трико, черные калоши, при себе имел лукошко.

Любые сведения о местонахождении пропавшего принимаются круглосуточно по телефонам волонтерского штаба 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) и 112.

Просьба ко всем жителям республики быть внимательными и помочь в поисках.