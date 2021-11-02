Глава Мордовии Артем Здунов ответит на вопросы жителей региона в прямом эфире

В среду, 2 августа 2023 года, в 11:00 по местному времени в сообществе «Республика Мордовия» в социальной сети «ВКонтакте» состоится прямой эфир с главой региона Артёмом Здуновым, об этом напомнили в пресс-службе республиканского правительства.

В ходе трансляции руководитель региона ответит на вопросы граждан. Желающие задать свой вопрос могут отправить его в комментариях под соответствующей публикацией в группе, либо по номеру 8 (8342) 33 35 66. Отмечается, что прямой эфир будет организован при поддержке Центра управления регионом Мордовии.