Более 74 тысяч детей Мордовии отправятся в школы в новом учебном году

В Республике Мордовия обсудили важные вопросы, связанные с подготовкой образовательных учреждений к наступающему учебному году. В совещании приняли участие глава Мордовии Артем Здунов, руководитель регионального министерства образования Елена Солдатова и вице-премьер Галина Лотванова.

Согласно представленному отчету, процесс завершения приемочных мероприятий находится на финальной стадии, и более чем 90% необходимых документов уже подписаны. Впрочем, 11 организаций, включая учебные заведения, где в настоящее время ведется капитальный ремонт, еще не предоставили требуемые документы.

В текущем году в школах Мордовии будут учиться 74,5 тысячи школьников, из которых 7,3 тысячи будут поступать в первый класс. Важно отметить, что все учебные заведения региона полностью готовы обеспечить организацию горячего питания для учащихся. Кроме того, были выделены дополнительные финансовые ресурсы на повышение антитеррористической безопасности и подготовку к предстоящему отопительному сезону.