Реутовский подросток был осужден в Мордовии за откровенные снимки у Вечного огня

Верховный суд Мордовии вынес приговор в отношении 17-летнего жителя города Реутов, Московская область, по делу, связанному с преступлением, предусмотренным статьей "Реабилитация нацизма".

Летом 2022 года, будучи 16-летним, юноша посетил Зубову Поляну, чтобы проведать своих родственников. Там он познакомился с местными подростками в возрасте 14 и 15 лет. В один из вечеров они проводили время у Вечного огня, и в один из дней подсудимый предложил своим друзьям сняться у памятника воинской славы со спущенными штанами. Содержание этого эпизода быстро распространилось в социальных сетях, где его увидели местные жители и полицейские.

Верховный суд Мордовии приговорил подростка из Реутова к одному году ограничения свободы. В течение этого времени ему запрещено покидать квартиру с 22:00 до 06:00, выезжать за пределы города и менять место жительства без разрешения.