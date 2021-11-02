Игорь Асабин пообещал, что в Саранске рядом со школами обновят разметку и установят знаки

Во время прямой трансляции с мэром Саранска Игорем Асабиным местная жительница задала вопрос о планах по установке ограничительных знаков для автомобилей около образовательных учреждений, а также об обновлении надписей "Школа" на дорогах.

Глава города отметил, что подобные вопросы, связанные с безопасностью детей, будут решаться оперативно властями. Городские службы примут на себя ответственность за контроль над установкой знаков, ограничивающих скорость движения автомобилей, а также за обновление дорожной разметки вблизи образовательных учреждений.