В Саранске СК расследует уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб малолетний ребенок

В городе Саранске 25 августа произошло смертельное ДТП с участием автобуса и пешеходов на нерегулируемом переходе.

В результате инцидента погибла 7-летняя девочка, ее 54-летняя бабушка госпитализирована.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть).

Учитывая широкий резонанс, дело передали в СКР для дальнейшего расследования. Его принял к производству Октябрьский межрайонный следственный отдел.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента: допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.