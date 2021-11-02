В Саранске полиция нашла водителя, который управлял машиной с ребенком на руках

Полиция Саранска выявила факт управления автомобилем с ребенком на руках.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, ранее подобное видео распространилось в социальных сетях.

Водитель объяснил, что его племянница 1,5 лет находилась в детском кресле на заднем сиденье. Однако на стоянке у светофора девочка самостоятельно отстегнулась и перелезла к нему. Вместо того, чтобы вернуть ребенка на место, он продолжил поездку, держа ее на руках.

За нарушение правил дорожного движения был оформлен административный протокол. Мужчине грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей.