С 31 августа по 4 сентября местами на территории Мордовии сохранится высокая пожарная опасность

31 августа по 4 сентября на территории Мордовии прогнозируется высокая пожароопасность в лесах, объявлен четвертый класс опасности.

Об этом сообщает Мордовский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В указанный период спасатели будут патрулировать пожароопасные участки наземным и авиационным способом.

Также на дежурство будут привлечены резервные пожарные подразделения.

Жителям рекомендуется воздержаться от посещения лесных массивов в данный период, чтобы избежать риска возникновения пожаров.