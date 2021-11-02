С 31 августа по 4 сентября местами на территории Мордовии сохранится высокая пожарная опасность

31 августа по 4 сентября на территории Мордовии прогнозируется высокая пожароопасность в лесах, объявлен четвертый класс опасности.
Об этом сообщает Мордовский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
В указанный период спасатели будут патрулировать пожароопасные участки наземным и авиационным способом.
Также на дежурство будут привлечены резервные пожарные подразделения.
Жителям рекомендуется воздержаться от посещения лесных массивов в данный период, чтобы избежать риска возникновения пожаров.