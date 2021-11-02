Саранский подросток, который потерял отца из-за несчастного случая, получит 450 тысяч рублей

В Саранске сотрудники прокуратуры Пролетарского района вступились за подростка, который потерял отца в результате несчастного случая. Мужчина работал на одном из крупных предприятий и погиб в январе текущего года.

По информации, предоставленной прокуратурой Мордовии, мужчина получил телесные повреждения при закручивании гаек на фундаменте, от которых он скончался в тот же день в одной из больниц Саранска.

Несмотря на неофициальный характер занятости мужчины на предприятии, прокуратуре удалось установить факт трудовых отношений. Полученные им травмы также были признаны связанными с производством. В результате суд вынес решение о взыскании компенсации морального вреда в размере 450 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего.