С предприятия Мордовии приставы принудительно взыскали компенсацию морального вреда за погибшего в ДТП ребенка

Судебные приставы Мордовии принудительно взыскали с местного транспортного предприятия компенсацию морального вреда за гибель ребенка в ДТП. Как сообщается, речь идет о резонансном происшествии, которое произошло в Саранске осенью прошлого года.

Тогда водитель "Газели", принадлежащей предприятию, наехал на велосипедиста-мальчика, разговаривая по телефону за рулем. Ребенок скончался в больнице через три недели. Виновник аварии был осужден на 2 года колонии-поселения.

Суд удовлетворил иск матери погибшего на сумму 1,7 млн рублей, однако предприятие не выплатило положенную компенсацию. Тогда приставы наложили арест на банковские счета компании и принудительно взыскали задолженность.

Денежные средства в полном объеме были переведены матери ребенка, погибшего по вине водителя предприятия. Таким образом, законное решение суда было исполнено в принудительном порядке.