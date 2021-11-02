С 26 сентября по 2 октября в Мордовии объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Жителей Мордовии предупредили о неблагоприятных погодных условиях на ближайшую неделю, создающих высокий риск возникновения лесных пожаров.

Согласно данным Мордовского гидрометцентра, в период с 26 сентября по 2 октября местами по региону ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класса. В большинстве районов сохранится высокая опасность 4 класса.

В связи с этим главное управление МЧС по Мордовии призывает жителей республики к повышенной осторожности. В частности, ведомство рекомендует воздержаться от разведения костров в лесных массивах, а также тщательно тушить окурки и гасить спички на природе. Соблюдение этих мер позволит избежать возгораний и сохранить лесные богатства региона.