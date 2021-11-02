В Кочкуровском районе за 5 лет привели в норму более 50 километров дорог

За последние пять лет в Кочкуровском районе Мордовии обновили свыше 50 километров автодорог местного значения. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Как уточнили в ведомстве, отремонтированы дороги по улице Советской в селе Кочкурово и по улице Школьной в селе Подлесная Тавла общей протяженностью более 1,6 км. Кроме того, проведен ремонт автодорог по улице Центральной в селе Новая Пырма и по улице Московской в селе Подлесная Тавла общей протяженностью около 2,2 км.

Также за это время построен участок дороги протяженностью более 0,7 км по улице Центральной в Семилее, а также обновлены 6 дорог общей протяженностью 7,8 км в населенных пунктах Воеводское, Новая Пырма, Кочкурово, Мурань и Мордовское Давыдово.