В Мордовии участнику спецоперации помогли восстановить сгоревший в боях паспорт

В Мордовии за один день помогли восстановить документы участнику боевых действий в зоне СВО. Об этом сообщает региональное отделение фонда "Защитники Отечества".

Житель Саранска, младший сержант с позывным "Мордвин", добровольцем уехал в Донбасс в апреле. Он был старшим стрелком в мотострелковых войсках на Краснолиманском направлении.

В августе во время обстрела его отряд попал под обстрел. Младший сержант вытащил троих бойцов в точку эвакуации, но был тяжело ранен. Его отправили в госпиталь, где установили аппарат, который предстоит носить 10 месяцев.

При обстреле у солдата сгорел паспорт. Он обратился за помощью в фонд. Социальный координатор связалась с начальником полиции Саранска, и документы восстановили в один день. Также помогли с оформлением выплаты по ранению.