В Мордовии обеспокоены репродуктивным здоровьем подростков

Врачи Мордовии бьют тревогу по поводу репродуктивного здоровья нынешних подростков, которым через несколько лет предстоит стать родителями.

По данным регионального Минздрава, в январе — сентябре 2022 года профилактические осмотры прошли 16,5 тысяч подростков 15-17 лет. У 7,3% из них, или 1200 человек, выявлены патологии репродуктивной системы.

Подростков с впервые обнаруженными проблемами, а это 622 человека, направляют на углубленное обследование и последующее лечение.

Чтобы сделать осмотры более комфортными и результативными, а также повысить ответственность девочек за свое репродуктивное здоровье, Минздрав предлагает ряд инициатив. В частности, ввести "Сертификат молодоженов" для бесплатного обследования пары перед браком.

Это позволит выявить возможные проблемы еще до вступления в брак и заблаговременно принять меры для планирования детей. Таким образом, в регионе стремятся улучшить репродуктивное здоровье подрастающего поколения.