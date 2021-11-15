Зима приходит в Мордовию: ожидается, что временный снежный покров установится уже в эту пятницу

По прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни в Мордовии наступят первые зимние холода. В ночь на пятницу, 27 октября, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Как сообщила дежурный синоптик Мордовского гидрометцентра Юлия Рябова, днем по всей территории республики высота снежного покрова может достигнуть 3-5 см.

Однако, по словам эксперта, вряд ли снег задержится надолго - уже к выходным он скорее всего растает. Так что пока рано говорить о настоящих морозах. Несмотря на это, жителям Мордовии стоит потихоньку готовиться к наступлению зимы и первым снегопадам.