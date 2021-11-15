Полиция Мордовии просит помочь в поисках мужчины, пропавшего без вести еще в 2017 году

Сотрудники полиции Мордовии обратились к жителям республики с просьбой помочь в поисках пропавшего без вести в июле 2017 года Ильина Сергея.

Как сообщается, этот мужчина, уроженец Самарской области, проживал в поселке Ромоданово. 8 июля 2017 года он сообщил родным, что едет в Рузаевку, после чего пропал.

За прошедшие более пяти лет о его местонахождении так ничего и не известно. Полиция продолжает поиски и просит всех, кто располагает какой-либо информацией о судьбе Сергея Ильина, позвонить по телефонам 38-59-60 или 102 (02).