В Саранске на несколько дней перекроют улицу Большевистскую из-за хоккейных соревнований

Администрация Саранска предупреждает автовладельцев о предстоящем временном ограничении движения на улице Большевистской.

С 25 по 28 октября, с 7 до 19 часов будет перекрыт участок этой улицы в районе домов №№ 58 и 59а. Ограничение связано с проведением спортивных соревнований по хоккею.

В указанное время на этом отрезке будет запрещено движение транспорта, за исключением автомобилей экстренных служб. Также не разрешена парковка.

Водителям рекомендуется заранее продумать объездные маршруты. Городские власти просят автолюбителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.