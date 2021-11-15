В Саранске в рамках нацпроекта завершилось строительство дороги в новом микрорайоне

В столице Мордовии Саранске закончилось строительство автодороги в 4 микрорайоне комплексной жилой застройки многоквартирных домов. Новая дорога проходит на участке между улицей Волгоградской и трассой на село Кочкурово. Работы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В настоящее время на территории 4 микрорайона ведутся работы по обустройству тротуаров и подготовке к укладке асфальтобетонного покрытия. Подрядчики также заняты реконструкцией сетей канализации в юго-западной части Саранска.

Недавно было завершено строительство внеплощадочных сетей водоснабжения для нового жилого квартала между улицами Косарева и Северо-Восточным шоссе. Все эти работы ведутся в рамках комплексного развития инфраструктуры столицы республики.