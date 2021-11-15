ГИБДД Мордовии предупреждает о гололеде на дорогах из-за резкого похолодания

Синоптики прогнозируют в ближайшие дни значительное понижение температуры в Мордовии. Ожидается, что столбик термометра опустится ниже нуля, что приведёт к образованию наледи на дорогах.

В связи с ухудшением погодных условий ГИБДД республики рекомендует участникам дорожного движения соблюдать особую осторожность.

Водителям следует строго придерживаться скоростного режима, выдерживать дистанцию и интервал между транспортными средствами. Нужно избегать резких манёвров и торможений, чтобы не допустить занос и потерю управления.

Также инспекция напоминает о своевременной замене летней резины на зимнюю. Согласно ПДД, это необходимо сделать до 1 декабря, а в регионах с ранним наступлением холодов - заблаговременно до этой даты.

Пешеходам рекомендуется быть предельно внимательными на дороге. Нужно применять световозвращатели, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам и на разрешающий сигнал светофора.