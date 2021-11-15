93-летняя жительница Мордовии передала солдатам более 45 кг овощей со своего огорода

Как сообщает издание "Рузаевские новости", 93-летняя Пелагея Савкина из Рузаевского района Республики Мордовия решила поддержать российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и передала им выращенный на своем приусадебном участке урожай овощей общим весом более 45 кг.

В частности, пожилая жительница региона передала в местный храм около 30 кг картофеля, 10 кг моркови, а также 15 кг капусты, лука и свёклы. Все овощи Пелагея Алексеевна вырастила самостоятельно на своем огороде.

По задумке, полученные от женщины овощи будут использованы для приготовления сухих овощных супов. Их обработают в духовке и упакуют в герметичную упаковку, чтобы солдатам было достаточно лишь залить их кипятком.