В Мордовии задержан мужчина, организовавший подпольную мастерскую по изготовлению оружия

Сотрудниками УФСБ и полиции Мордовии пресечена противоправная деятельность 51-летнего жителя республики, который организовал подпольное производство оружия и боеприпасов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты 3 единицы огнестрельного оружия, 2 из которых переделаны под стрельбу боевыми патронами, а также пневматическая винтовка с признаками модификации. Кроме того, были найдены 73 патрона различного калибра, металлическая банка с порохом и оборудование для изготовления оружия.

В ходе допроса задержанный пояснил, что часть оружия и патронов он приобрел через интернет, порох достал от родственника, а 11 патронов изготовил самостоятельно в своей квартире.

По факту незаконного оборота оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 5 годам условно, а также штрафу в 150 тысяч рублей.