Ученые МГУ им. Огарёва создали генератор импульсов тока для нанесения износостойких покрытий

Ученые Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва разработали генератор импульсов тока, который будет использоваться для нанесения износостойких металлических покрытий толщиной до 1 мм на детали машин и механизмов.

Устройство позволит эффективно восстанавливать поверхности двигателей внутреннего сгорания, гидравлических механизмов и других узлов. По сравнению с аналогами, генератор обеспечивает более высокую энергию импульса и возможность программирования режимов работы.

Как отметил ректор МГУ Дмитрий Глушко, благодаря простоте использования и доступной стоимости, разработка будет востребована на предприятиях и в автосервисах. Уже ведётся её внедрение, в частности, для восстановления двигателей КамАЗа.

Генератор создан в рамках стратегического проекта Минобрнауки России "Приоритет-2030" по разработке материалов нового поколения. Он позволит существенно повысить эффективность ремонтных работ.