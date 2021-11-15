В Мордовии расследуют мошенничество на 9,6 млн рублей в отношении пожилой женщины

Правоохранительные органы в Рузаевском районе Мордовии проводят проверку по факту мошенничества в отношении 61-летней местной жительницы.

По словам потерпевшей, ей позвонили представители, назвавшиеся сотрудниками ФСБ и банка, и сообщили о необходимости срочно сменить корреспондентский счет якобы для спасения средств от хищения злоумышленниками.

Доверившись им, женщина сняла со счетов 4,5 млн рублей и перевела мошенникам. Затем в течение недели аферисты продолжали "обрабатывать" жертву звонками о новых подозрительных операциях, убедив оформить кредит еще на 5 млн.

В итоге потерпевшая лишилась более 9,6 млн рублей собственных сбережений и кредитных средств.

Следствие устанавливает причастных к преступной схеме.