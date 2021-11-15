Житель Мордовии получил почти 10 лет колонии за убийство соседа из-за ссоры

В Саранске суд вынес приговор 62-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве 41-летнего соседа. За преступление мужчина получил 9 лет и 8 месяцев строгого режима.

Как сообщают в Следственном комитете Мордовии, инцидент произошёл 17 апреля на проспекте 70 лет Октября. Тело потерпевшего с четырьмя ножевыми ранениями в грудь было обнаружено возле подъезда одного из домов.

Вскоре задержали подозреваемого в убийстве. Выяснилось, что преступление стало результатом бытового конфликта - мужчины поссорились, когда обвиняемый пытался открыть запертую дверь.

После ссоры злоумышленник вернулся домой, взял кухонный нож и нанёс смертельные удары оппоненту. Суд счёл его действия умышленным убийством и назначил ему почти 10-летний срок в колонии строгого режима.