Пензенские инспекторы ДПС помогли водителю из Мордовии, застрявшему на обочине трассы

Сотрудники ГИБДД по Пензенской области пришли на помощь водителю грузовика ГАЗель, который застрял на обочине федеральной трассы и не смог самостоятельно выехать обратно.

Инцидент произошел на 368-м км дороги Нижний Новгород – Саратов в Мокшанском районе региона. Как рассказал водитель инспекторам ДПС, он остановился, чтобы почистить фары, но затем уже не сумел выбраться на дорогу из-за снежного наката.

Полицейские помогли мужчине вытолкнуть застрявший грузовик обратно на проезжую часть. В управлении Госавтоинспекции напомнили, что готовы помочь всем автомобилистам, попавшим в беду на дороге.