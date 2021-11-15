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Пензенские инспекторы ДПС помогли водителю из Мордовии, застрявшему на обочине трассы

Пензенские инспекторы ДПС помогли водителю из Мордовии, застрявшему на обочине трассы

Сотрудники ГИБДД по Пензенской области пришли на помощь водителю грузовика ГАЗель, который застрял на обочине федеральной трассы и не смог самостоятельно выехать обратно.

Инцидент произошел на 368-м км дороги Нижний Новгород – Саратов в Мокшанском районе региона. Как рассказал водитель инспекторам ДПС, он остановился, чтобы почистить фары, но затем уже не сумел выбраться на дорогу из-за снежного наката.

Полицейские помогли мужчине вытолкнуть застрявший грузовик обратно на проезжую часть. В управлении Госавтоинспекции напомнили, что готовы помочь всем автомобилистам, попавшим в беду на дороге.