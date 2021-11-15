В Саранске объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора Транспортного управления

Администрация Саранска сообщила о наличии вакантной должности директора казенного учреждения "Транспортное управление городского округа Саранск".

Как указано в объявлении, к квалификационным требованиям относятся: высшее образование и опыт работы на руководящей позиции не менее 1 года.

В обязанности руководителя городского Транспортного управления будет входить: разработка маршрутной сети общественного транспорта, проведение конкурсов среди перевозчиков, координация их работы, контроль за городским транспортом и др.

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по указанным в объявлении телефонам: 8-927-513-9839, 8-987-997-8778.