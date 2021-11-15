10 частных клиник Мордовии отказались делать аборты после встреч с властями

В Мордовии после обращений со стороны властей республики от предоставления услуг абортов отказалась половина, а именно 10 из 18 частных клиник, имевших лицензию на данную процедуру. Об этом в ходе форума Всемирного русского народного собора заявил глава региона Артем Здунов.

По его словам, руководители медучреждений самостоятельно приняли такое решение после проведения с ними встреч и обращений правительства республики.

Мордовия ранее стала первым регионом России, где на законодательном уровне запретили принуждать женщин к прерыванию беременности. Также 11 других субъектов РФ вводят ограничения на аборты.

При этом информирование беременных со стороны медиков о наличии медпоказаний не будет являться пропагандой искусственного аборта, уточняется в мордовском законе.