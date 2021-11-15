В Саранске на 3 дня меняют маршрут троллейбуса № 5 из-за ремонта дороги

Администрация Саранска предупредила горожан и гостей столицы Мордовии о предстоящем временном изменении маршрута троллейбуса No5.

С 28 по 30 ноября "пятерка" не будет заезжать к железнодорожному вокзалу в связи с проведением дорожных работ у площади Стратонавтов по пути её следования.

Конечной остановкой в эти дни станет "Элеватор". Как только ремонт проезжей части будет завершён, маршрут троллейбуса восстановят в прежнем виде.

Мэрия Саранска принесла извинения пассажирам за временные неудобства.