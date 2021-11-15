На Советской площади в Саранске откроется "ресторанный дворик" с едой и подарками

К новогодним праздникам на центральной Советской площади в Саранске будет организован специальный "ресторанный дворик" с лакомствами, горячими напитками и сувенирами.

По информации мэрии, здесь разместятся 10 торговых домиков с самыми разными угощениями - от блинов и бургеров до шашлыков и сладостей. А также можно будет купить подарки, вязаные вещи и региональные сувениры.

Как отметил мэр Саранска, "ресторанный дворик" заработает в день открытия главной городской ёлки и продолжит свою работу до середины января в рамках новогодних гуляний.