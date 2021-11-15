В Мордовии предупреждают об отмене школьных занятий из-за сильных морозов

Минобрнауки Мордовии напомнило о регламенте отмены школьных занятий в случае резкого похолодания, о возможном наступлении которого предупредили региональные синоптики.

Согласно правилам, в городских школах уроки будут отменяться для учеников 1–4-х классов при -25 °С, для 1–9-х классов - при -30 °С, для 10–11-х классов - при -32 °С и ниже.

Для сельских школ установлены пороговые значения -24°, -28° и -30° соответственно. Решение об отмене занятий принимается утром, в период с 6:30 до 7:00.

Информация о переносе учебного процесса появится на официальных ресурсах республиканского минобрнауки, метеослужбы и в их аккаунтах в соцсетях.