В Саранске до 10 декабря отключат светофор на перекрестке улиц Ботевградской и Богдана Хмельницкого

Администрация Саранска предупредила жителей и гостей города об очередном отключении светофора на период ремонта.

На этот раз работы проведут на перекрестке улиц Ботевградской и Богдана Хмельницкого с 4 по 10 декабря. В мэрии напомнили водителям и пешеходам об осторожности при передвижении через данный участок в указанные сроки, поскольку светофорное оборудование будет неработоспособно.

Горадминистрация призвала проявлять повышенную внимательность на дорогах в целях обеспечения безопасности. Жителей и гостей Саранска попросили соблюдать особую осторожность при передвижении через указанный перекресток в период ремонтных работ.