Прокуратура Республики Мордовия открывает "горячую линию" для борьбы с коррупцией

С 6 по 10 декабря 2023 года жители Республики Мордовия смогут задать вопросы, связанные с противодействием коррупции, по открытой республиканской прокуратурой «горячей линии».

Это мероприятие проводится в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Граждане также получат возможность на анонимных условиях направить сообщения о фактах коррупции и попытках ее сокрытия по телефону «горячей линии»: 8 927-275-83-05.

Такая инициатива призвана обеспечить открытый диалог власти с населением по одной из актуальных проблем и получить оперативную информацию для борьбы с данным негативным явлением. Жители смогут задать вопросы и передать сигналы о коррупции на условиях конфиденциальности.