В Саранске к уборке снега привлечены более 1000 работников и 70 единиц техники

Администрация Саранска сообщает, что в городе продолжается масштабная работа по очистке улиц от снега. Коммунальные службы трудятся в круглосуточном режиме.

Минувшей ночью на ликвидации последствий снегопада было задействовано 50 спецмашин, утром их число увеличилось до 70 единиц.

Кроме того, на уборку вышли 1083 человека - работники городских предприятий и управляющих компаний. Они занимаются как расчисткой снега, так и обработкой дорог противогололёдными материалами.

В мэрии напомнили телефоны, куда нужно обращаться по вопросам, связанным с очисткой улиц и дворов от снежных завалов.