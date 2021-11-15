Минздрав Мордовии рассказал о записи на прием к узким специалистам

Министр здравоохранения Мордовии Олег Маркин на прямой линии рассказал о возможных способах записи к профильным врачам-специалистам в республике. По его словам, это можно сделать дистанционно, по телефону, через портал Госуслуги или обратившись напрямую в регистратуру медучреждения.

В Саранске врачи теперь работают до 20:00, а в районах - до 18:00. Через Госуслуги открыта запись к 14 узким специалистам, но не ко всем. Маркин напомнил, что сначала следует обратиться к терапевту, а не самостоятельно ставить себе диагноз и выбирать нужного врача.