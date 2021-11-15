Мордовия вошла в топ-3 регионов с самым дешёвым оливье к Новому году

Согласно исследованию Центра стратегических разработок (ЦСР), одним из самых бюджетных регионов по стоимости ингредиентов для приготовления новогоднего салата "Оливье" стала Мордовия.

Аналитики ЦСР выяснили, что 800 граммов оливье с колбасой в среднем по России подорожало на 8,7% и теперь стоит 205 рублей. При этом дешевле всего его можно приготовить в Мордовии - всего 161 рубль. А вот рекордная цена зафиксирована на Чукотке - порядка 478 рублей.

Также доступным регионом по стоимости ингредиентов стала Еврейская автономная область, где за счёт большого улова лосося подешевел вариант оливье с рыбой. В целом по России эта версия закуски по итогам года выросла в цене только на 3,7% - до 599 рублей за 800 грамм.