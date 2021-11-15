В Мордовии опровергли информацию о резком подорожании продуктов

В последние недели в стране активно обсуждается тема роста цен на основные продукты, в частности на куриные яйца и сахар. Однако власти Мордовии считают, что причин для беспокойства нет.

По мнению председателя правительства республики Дмитрия Позднякова, ажиотаж вокруг цен во многом надуман и не отражает реальную ситуацию.

"В Мордовии производство куриного яйца не снижается, и цена остается самой низкой в ПФО - 85 рублей за десяток. Объемы производства сахара также не меняются, а его стоимость даже снижена до 57 рублей за кг", - написал он в своем Telegram-канале.

Поздняков добавил, что на проходящей сегодня в Саранске общереспубликанской ярмарке десяток яиц можно купить за 70 рублей, килограмм сахара - за 50.