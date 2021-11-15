В Мордовии школам, больницам и скорой помощи передан новый транспорт

21 декабря на площади Победы в Саранске состоялась торжественная церемония передачи автотранспорта социально значимым объектам региона. Как сообщают «Известия Мордовии», 37 новых машин марок ГАЗ, ПАЗ и УАЗ получили медицинские и образовательные учреждения.

Глава республики Артем Здунов отметил, что автомобили обеспечат безопасные и комфортные перевозки детей в школы. Также благодаря им удалось организовать семь дополнительных маршрутов школьных автобусов для отдаленных населенных пунктов.

Не остались без внимания и станции скорой помощи с лечебными учреждениями, что позволит врачам оказывать качественную медпомощь круглосуточно. По словам Здунова, программу модернизации автопарка инициировал президент России. Оставлена задача обеспечить население высококачественными услугами. Глава Мордовии поздравил присутствующих и убедился в удобстве новой техники.