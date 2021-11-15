Синоптики прогнозируют облачную погоду с мокрым снегом и гололедицей на 26 декабря в Мордовии

Специалисты управления МЧС по Республике Мордовия опубликовали прогноз погодных условий на 26 декабря. По данным метеорологов, на день выходных ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью местами пройдет небольшой снег, а днем - мокрый снег. На дорогах могла образоваться гололедица. Ветер юго-западный, скорость 5-10 м/с. Ночная температура в республике составит от -8 до -3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до -5...0 градусов тепла.

Жителям и гостям Мордовии рекомендуется быть осторожными на дорогах из-за ожидаемого обледенения и низких температур.