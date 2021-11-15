В Саранске 20-летняя девушка лишилась 470 тысяч рублей из-за телефонного мошенничества

Жертвой телефонных мошенников в Саранске стала 20-летняя девушка, потерявшая 470 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Как уточняется, злоумышленник позвонил девушке и представился сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники пытаются взять на ее имя кредит и попросил срочно перевести все деньги на "безопасные счета" через мобильное приложение.

Девушка, зная о схемах телефонного мошенничества, тем не менее выполнила все указания звонившего. Она оформила на свое имя заём в размере 470 тысяч рублей и перевела их на указанные злоумышленником реквизиты.

После этого связь с "сотрудником банка" оборвалась. Через несколько минут девушка поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку по данному факту.