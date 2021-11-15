В Мордовии напомнили о температурных порогах для отмены занятий в школах

Министерство образования Мордовии напомнило о температурных порогах, при которых отменяются занятия в школах региона.

Для учеников 1-4-х классов городских школ уроки отменяются при температуре -25 °C, в сельской местности - при -24 °C. При -30 °C дома остаются городские школьники 5-9-х классов, в селах - при -28 °C.

Для старшеклассников 10-11-х классов занятия отменяют в городских школах при -32 °C, в сельских - при -30 °C.

В четверг утром самая низкая температура -21,6 °C зафиксирована в Инсаре, в Темникове - 17,5 °C. Школьники пока продолжают посещать занятия.