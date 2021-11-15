Житель Смоленской области приговорен в Мордовии к 4 годам принудительных работ за мошенничество

30-летний житель города Рославль Смоленской области признан виновным в нескольких мошенничествах на территории Мордовии. Летом 2022 года он помог обмануть двух пенсионерок из Ковылкинского района.

Как сообщает МВД Мордовии, в июле прошлого года злоумышленники позвонили женщинам от имени их дочери и внучки. Они сообщили, что попали в ДТП и для избежания уголовного преследования требуются деньги. Пенсионерки передали приехавшему мужчине 400 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что он перечислил деньги через банкомат и получил 5% от суммы. Задержали преступника в Туле, где он успел совершить аналогичное мошенничество.

Как пояснил сам мужчина, работу курьера он нашел через интернет. В Мордовии он помог похитить 1,3 миллиона рублей. Суд приговорил его к 4 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты.