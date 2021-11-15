Когда доля считается малозначительной: Верховный суд разъяснил, можно ли обязать граждан выкупать часть общего имущества

В случае развода уже бывшие супруги почти неизбежно проходят через раздел совместно нажитого имущества. Если особые условия не были заранее оговорены и закреплены в брачном контракте, то мужу и жене достаётся ровно по половине от целого. Так выглядит юридическое решение вопроса.

Однако на практике неизбежно возникают проблемы. Как быть, если у бывших мужа и жены возникает психологический дискомфорт или есть иные причины, не позволяющее им проживать совместно? Получается, что у квартиры или дома два собственника существуют лишь на бумаге, но на деле супруги не могут спокойно владеть имуществом «поровну». Возникает справедливый вопрос. Предусмотрена ли законом обязанность одного супруга выкупить свою долю у другого? При каких условиях это возможно?

Судебная практика

Семейная пара из Ростовской области в 2023 году приняла решение развестись после более чем тридцати лет брака. Встал вопрос о разделе совместно нажитого имущества, точнее сказать, половины дома, которую они приобрели в начале 00-х годов. Стоит отметить, что по документам собственником изначально был записан именно муж.

По решению суда половину коттеджа поделили пополам, то есть каждому супругу досталось по одной четвёртой доли. Если считать в метрах, то получается около 32 квадратных метров каждому собственнику. Между тем, из-за непростых отношений совместное проживание бывших супругов не представлялось возможным.

В доме остался жить муж, а женщина решила взыскать с него компенсацию, равную её доле. Однако гражданин проигнорировал предложение бывшей жены. Тогда она обратилась в суд, чтобы экс-супруга обязали выкупить её часть дома.

Прежде всего, предстояло определить, можно ли выделить долю в коттедже в «натуре» и какова её стоимость. Районный суд запросил независимую оценку недвижимости у местных экспертов. По итогам экспертизы специалисты представили заключение, согласно которому дом признавался достаточно ветхим и непригодным для перепланировки. Исходя из рыночной стоимости, 32 «квадратов» жилья в указанном коттедже были оценены в 756 491 рубль. Соответственно, таким должен быть размер компенсации.

Бывший муж не захотел выкупать долю коттеджа у своей супруги, ссылаясь на отсутствие у него нужной суммы. Суд принял во внимание тот факт, что формально доли закреплены за каждым из бывших супругов. Они имеют право пользоваться им в равной степени без каких-либо ограничений. Таким образом, гражданке было отказано в удовлетворении её требований.

Апелляция

Получив решение первой судебной инстанции, гражданка посчитала, что её права нарушены. Она обратилась в областной суд. Апелляция приняла во внимание конфликтный характер взаимоотношений между бывшими супругами и большое количество разногласий.

Ростовский областной суд пришёл к выводу, что доля гражданки в общем имуществе – четверть коттеджа – может быть признана незначительной. Значит, её иск о выплате компенсации справедлив и обоснован. Мужчине надлежало выкупить долю экс-супруги.

Теперь уже гражданину пришлось оспаривать решение облсуда и обращаться вышестоящую инстанцию.

Разъяснение Верховного суда

Судебная коллегия встала на сторону бывшего мужа. Тройка судей указала нижестоящим инстанциям на тот факт, что принятое их коллегами решение о необходимости выплаты компенсации экс-супруге не учитывало два важных момента.

Во-первых, облсуд не выяснил, имеются ли у гражданина денежные средства на выкуп доли по указанной цене. Во-вторых, у бывшего мужа не спросили, есть ли у него желание выплачивать компенсацию. Из материалов по данному делу чётко следует, что экс-супруг не хочет выкупать долю гражданки. Это его принципиальная позиция.

Дело было направлено на повторное рассмотрение в областной суд.

Чтобы признать долю одного супруга в общем имуществе малозначительной и назначить выплату компенсации в его пользу, необходимо заручиться согласием другой стороны и убедиться в наличии у неё нужной суммы.

Мнение юристов

Гражданка изначально выдвинула не совсем корректное требование к бывшему мужу. Вместо выплаты компенсации ей было необходимо попросить суд помочь в определении порядка пользования коттеджем, особенно если у них с экс-супругом сложились конфликтные отношения.

Другие эксперты подчёркивают, что в настоящее время критерии незначительности долей ещё не нашли отражение в законодательстве. Следовательно, нужно опираться на важный вывод Верховного суда: четвертая часть от всей недвижимости не может считаться малозначительной долей. Нижестоящим судебным инстанциям следует принять это во внимание при вынесении решений по похожим делам.

Видео с сайта центра по семейным делам ЮАП https://family.pravo.legal/services/yurist-po-razdelu-imushchestva/.