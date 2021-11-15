Эксперты рассказали, может ли МФО подать в суд из-за долга и что делать в такой ситуации

Микрозаймы пользуются большой популярностью, поскольку МФО выдвигают минимальные требования к заемщикам и предоставляют деньги в долг в короткие сроки. Главное условие — погашать займ своевременно, иначе есть риск столкнуться с неприятными последствиями. Что именно грозит должнику, разобрались специалисты интернет-ресурса 1Мбанк, где собраны актуальные предложения по выдаче онлайн-займов.
Сначала микрофинаноовая пытается связаться с должником, чтобы выяснить причину просрочки и убедить исполнить свои обязательства. Затем применяются штрафные санкции, предусмотренные договором.
Если это не возымеет эффекта, микрофинансовая организация вправе подать иск, если клиент не исполняет своих обязательств в течение длительного времени. Если сумма долга не превышает 100 000 рублей, МФО обращается в мировой суд, в ином случае — в районный. Необходимо учесть, что при расчете суммы задолженности учитывается не только основной долг, но и проценты, штрафы и т.д.
Главное — не паниковать. Заемщику следует выполнить следующие действия:
Важно оформить досудебное соглашение документально. Подпись в документе должны поставить как должник, так и представители микрофинансовой организации.
В подавляющем большинстве случаев он встает на сторону МФО и обязывает заемщика погасить задолженность в полном объеме (включая штрафы, проценты и т.д). Если этого не происходит, то материалы дела передаются в ФССП, где открывается исполнительное производство. Судебные приставы вправе взыскать деньги принудительно — путем ареста счетов, конфискации имущества и т.д.
Также должник столкнется с ухудшением кредитной истории, где появится запись об образовании просрочки: это приведет к различному роду проблем, например, в виде сложностей с получением новых займов и кредитов.
Кроме того, возможны дополнительные расходы: микрофинансовая организация, скорее всего, потребует оплатить судебные издержки.
Важно посещать все заседания: в ином случае суд автоматически примет решение в пользу микрофинансовой организации. Если она допустила нарушения, следует обязательно сообщить об этом. Также рекомендуется заручиться поддержкой со стороны квалифицированного юриста или адвоката.
Таким образом судебные разбирательства с МФО грозят весьма неприятными последствиями. Поэтому лучше не доводить ситуацию до подачи иска, а попытаться найти компромисс, который устроит обе стороны.
Если дело все же дошло до суда, важно уметь отстаивать позицию и защищать свои права. Разумнее всего воспользоваться помощью специалистов.