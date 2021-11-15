Эксперты рассказали, может ли МФО подать в суд из-за долга и что делать в такой ситуации

Микрозаймы пользуются большой популярностью, поскольку МФО выдвигают минимальные требования к заемщикам и предоставляют деньги в долг в короткие сроки. Главное условие — погашать займ своевременно, иначе есть риск столкнуться с неприятными последствиями. Что именно грозит должнику, разобрались специалисты интернет-ресурса 1Мбанк, где собраны актуальные предложения по выдаче онлайн-займов.

Какие меры принимают МФК и МКК на начальных этапах

Сначала микрофинаноовая пытается связаться с должником, чтобы выяснить причину просрочки и убедить исполнить свои обязательства. Затем применяются штрафные санкции, предусмотренные договором.

Если это не возымеет эффекта, микрофинансовая организация вправе подать иск, если клиент не исполняет своих обязательств в течение длительного времени. Если сумма долга не превышает 100 000 рублей, МФО обращается в мировой суд, в ином случае — в районный. Необходимо учесть, что при расчете суммы задолженности учитывается не только основной долг, но и проценты, штрафы и т.д.

Как защитить себя, если МФО обратилась в суд

Главное — не паниковать. Заемщику следует выполнить следующие действия:

Внимательно изучить договор. Необходимо удостовериться, что сумма, которую пытается взыскать микрофинансовая организация, правильная. При проведении расчетов нужно учитывать, что ставка по займам не может составлять более 0,8% в сутки. Также стоит проверить размер штрафов: МФО нередко завышают их, что можно оспорить в суде, подав встречный иск.

Ходатайствовать о признании договора недействительным. Основанием может стать, например, оформление документа с нарушениями.

Попытаться урегулировать проблему до начала судебного разбирательства. Для этого нужно связаться с представителями МФК или МКК и попросить, к примеру, о реструктуризации долга либо отсрочке платежей. Также возможно запросить рефинансирование — этот инструмент может использоваться даже для объединения нескольких долгов по займам, не только для погашения проблемных задолжностей. Сотрудники МФО пойдут навстречу, если заемщик не исполнил обязательства по уважительной причине, например, из-за тяжелой болезни или увольнения с работы.

Важно оформить досудебное соглашение документально. Подпись в документе должны поставить как должник, так и представители микрофинансовой организации.

Чем грозит суд с МФО

В подавляющем большинстве случаев он встает на сторону МФО и обязывает заемщика погасить задолженность в полном объеме (включая штрафы, проценты и т.д). Если этого не происходит, то материалы дела передаются в ФССП, где открывается исполнительное производство. Судебные приставы вправе взыскать деньги принудительно — путем ареста счетов, конфискации имущества и т.д.

Также должник столкнется с ухудшением кредитной истории, где появится запись об образовании просрочки: это приведет к различному роду проблем, например, в виде сложностей с получением новых займов и кредитов.

Кроме того, возможны дополнительные расходы: микрофинансовая организация, скорее всего, потребует оплатить судебные издержки.

Что делать, если МФО подала иск

Важно посещать все заседания: в ином случае суд автоматически примет решение в пользу микрофинансовой организации. Если она допустила нарушения, следует обязательно сообщить об этом. Также рекомендуется заручиться поддержкой со стороны квалифицированного юриста или адвоката.

Таким образом судебные разбирательства с МФО грозят весьма неприятными последствиями. Поэтому лучше не доводить ситуацию до подачи иска, а попытаться найти компромисс, который устроит обе стороны.

Если дело все же дошло до суда, важно уметь отстаивать позицию и защищать свои права. Разумнее всего воспользоваться помощью специалистов.