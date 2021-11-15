https://anonsens.ru/63867_arenda_stroitelnoj_bytovki_v_malahovke__optimalnoe_reshenie_dlya_vremennogo_razmeshheniya_info

Многие люди тратят всю зарплату в течение нескольких дней, а после вынуждены жестко ограничивать свои расходы, занимать у друзей и родных. При необходимости можно взять деньги в долг, изучив перечень актуальных программ, которые предлагают сегодня банки и МФО.

Но если ничего не делать, долги продолжат расти, а сбережения не будут накапливаться. Это значит, что в случае форс-мажора — например, неожиданного увольнения или серьезного заболевания — заемщики не смогут оплатить жилищно-коммунальные услуги или даже купить продукты питания. Как же изменить такое положение дел?

Ограничить траты

Следует приобретать только те товары, в которых действительно имеется необходимость. Импульсивные и бесконтрольные покупки — одна из наиболее распространенных причин проблем с деньгами. В крайнем случае можно брать с собой в магазин только нужную сумму наличными, а карту оставлять дома.

Важно еще и оптимизировать расходы. Например, следует отказаться от крупных бессмысленных трат — посиделок в баре с друзьями или поездок на электросамокатах. Можно ездить на работу в метро или автобусе, а не на такси.

Помогут в отслеживании трат мобильные приложения для учета финансов, которые будут наглядно показывать, сколько денег уходит на те или иные нужды.

Копить деньги

Сэкономленные средства следует отложить, например, на накопительный счет. Важно накопить сумму, достаточную для оплаты ежемесячных расходов.

Эти деньги необходимо использовать для того, чтобы оплатить ЖКУ, купить еду и прочее. А зарплату опять следует отложить. Наличие свободных средств окажет благотворное воздействие на психику, поскольку исчезнут тревога и стресс.

Также это позволит безболезненно пережить сокращение на работе или уволиться самостоятельно, чтобы найти другую, более высокооплачиваемую — что было бы невозможно раньше.

Не стоит останавливаться на достигнутом. Нужно продолжать формировать финансовую подушку безопасности — желательно, чтобы ее хватало как минимум на полгода привычной жизни. Она очень пригодится, если потребуется время на восстановление после серьезной травмы или болезни.

Сформировать полезные финансовые привычки

В первую очередь нужно приучить себя откладывать определенную часть со всех доходов. Можно начать всего с 1%, а после — увеличить до 5% или даже 15%. Это позволит со временем накопить требуемую сумму для дорогостоящей покупки.

Также стоит подумать об инвестициях. Разобраться в том, как работают фондовые биржи, не очень сложно. Главное, вкладываться в низкорисковые активы — доход будет средним, зато вероятность неожиданной потери всех средств из-за колебания курсов — околонулевой.

Кроме того, необходимо приступить к повышению финансовой грамотности. Можно смотреть экспертные блоги, читать лучшие книги о финансах, проходить онлайн-курсы.

Стоит задуматься и о поиске источников дополнительного дохода. К примеру, можно устроиться на подработку или выполнять задания на бирже фриланса.

Поначалу менять свою жизнь будет сложно. Однако со временем все усилия окупятся.